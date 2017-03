Windows 10 Creators Update, une officieuse disponibilité

La semaine dernière, Microsoft livrait la build 15063 de Windows 10 aux beta-testeurs (les Insiders) sans autre précision que les bugs corrigés et les derniers problèmes à régler. Entre temps, cette version de test a été ouverte au plus grand nombre (en basculant du mode fast ring à slow ring) et l’occurrence 15063.2 est apparue hier en direction des Insiders mobiles en fast ring. Elle « permet la possibilité de mettre à jour vers la Build 15063 depuis Windows 10 Anniversary Update (Build 14939) sur les téléphones Windows », explique Dona Sarkar, ingénieure logiciel Windows et terminaux sur le blog de l’éditeur.

RTM, ISO et Xbox One

Ce qu’elle ne dit pas, en revanche, c’est que la build 15063 pourrait bien constituer la version finale de Creators Update. Cette version serait ainsi référencée en interne comme la RTM (release to manufacture) ont appris nos confrères de The Verge, bien que le terme disparaisse du vocabulaire officiel de Microsoft. De plus, Neowin a de son côté repéré les fichiers ISO 32 et 64 bits de la build 15063 sur les serveurs de Redmond. Le fichier contenant l’image d’installation de l’OS est généralement révélateur d’une livraison imminente de Windows. Enfin, il est à noter que la build 15063 est également valable pour la Xbox One.

Autant d’éléments qui laissent donc à penser que la dernière beta en date constitue bien la version Creators Update de Windows 10. Selon les dernières rumeurs en date, l’annonce officielle de la prochaine version majeure de Windows 10 est attendue pour le 11 avril prochain. Même si sa disponibilité effective devrait être étalée sur plusieurs jours pour assurer une distribution de qualité face au risque de saturation des serveurs de Microsoft.

