Windows 10 Creators Update pour mars finalement ?

Microsoft a livré, vendredi 10 mars, la Build 15055 de Windows 10 pour desktop et mobile pour les Insiders, les bêta-testeurs (en Fast Ring, soit les appareils nativement équipés de Windows 10). Cette nouvelle version de développement se concentre quasi exclusivement sur la correction d’une bonne vingtaine de bugs. Idem côté mobile pour trois erreurs de code, dont deux concernent Cortana.

Outre ces corrections, l’unicité de la version laisse cette fois supposer que Microsoft pourrait livrer Creators Update, la prochaine version de Windows 10, de manière synchronisée entre les environnements desktop (x86) et mobile (ARM). Alors que les dernières Builds livrées récemment laissaient entendre le contraire. Il faudra attendre les prochaines pour le vérifier sachant que l’éditeur précise qu’il reste des problèmes à corriger, 7 pour l’environnement PC, et 4 pour les téléphones. Une liste de plus en plus courte qui incite à penser que l’arrivée de la prochaine version de Windows est imminente.

Windows 10 version 1703

Car au-delà de ces correctifs, la Build 15055 fournit quelques informations sur l’arrivée de la version finale de Creators Update. Le module « About » (A propos de) de l’OS attribue une version 1703 à Windows 10, a repéré GinjFo. Autrement dit, la RTM (Release To Manufacture), la version commercialisable et, à ce titre finale, serait disponible dans le courant de ce mois de mars (17 désignant l’année et 03 le mois). Il faudra attendre effectivement la livraison finale pour en avoir le coeur net. Encore récemment, les rumeurs évoquaient la date du 11 avril pour l’arrivée officielle de Redstone 2, nom de code de Windows 10 Creators Update.

Mais cette arrivée anticipée de quelques jours par rapport aux rumeurs ne serait pas une première. Pour Anniversary Update, la version anniversaire de Windows 10, la période d’août revenait régulièrement dans les bruits de couloirs. Finalement, Anniversary Update a été estampillée 1607, correspondant à juillet 2016. Dans tous les cas, mars ou avril, l’arrivée de Creators Update n’est plus qu’une question de semaines, voire de jours.

crédit photo : Microsoft