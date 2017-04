John Cable, Director of Program Management, Windows Servicing and Delivery chez Microsoft, vient de publier un billet très intéressant sur le blog de Windows. Il y explique le mode de remontée des problèmes au sein de l’OS de la firme de Redmond. Et comment cette dernière peut utiliser les données de télémétrie pour corriger au plus vite les défauts de son offre.

Et d’appeler les utilisateurs à ne pas mettre à jour leur machine manuellement. « Nous continuons à recommander (sauf si vous êtes un utilisateur avancé qui est prêt à résoudre certains problèmes) que vous attendiez jusqu’à ce que la mise à jour vers Windows 10 Creators Update vous soit automatiquement proposée. »

Des modules Bluetooth devenus inutilisables

Ce n’est pas sans raison que John Cable demande aux utilisateurs d’attendre : Windows 10 Creators Update semble rencontrer divers problèmes dans sa gestion du matériel. Certains modules Bluetooth signés Broadcom ne semblent pas fonctionner correctement après l’application de la mise à jour. Probablement un problème de pilote.

Les pilotes gérés par Windows 10 sont à la fois la principale qualité et la plaie majeure de l’OS. Les utilisateurs n’ont en effet plus à se soucier d’installer et de gérer leurs drivers. Toutefois, Microsoft tend à employer des pilotes trop anciens ou mal configurés. On se souvient ainsi d’imprimantes multifonctions incapables de scanner, ou de cartes audio à la réverbération digne d’une église.

Crédit photo : © www.BillionPhotos.com – Shutterstock