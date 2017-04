Windows 10 : les distributeurs de billets s’y mettent enfin

Si, dans le monde du grand public ou professionnel, Windows XP fait un peu de résistance, la majorité bascule sur Windows 7 ou 10. Dans le domaine des distributeurs de billets, la situation est plus confuse. Des millions de guichets automatiques fonctionnent en effet encore sur Windows XP. Cet OS n’est plus supporté par Microsoft depuis avril 2014 et expose les terminaux à des risques de sécurité.

Les constructeurs commencent à prendre le sujet au sérieux et Diebold Nixdorf a annoncé une migration vers Windows 10. L’entreprise a expliqué qu’elle allait travailler avec des partenaires pour assurer une expérience fluide pour les clients et réduire les désagréments causés par la mise à niveau du système.

Windows XP embarqué, une fin de support décalée

Diebold Nixdorf revendique être le premier fabricant de guichets automatiques capable de supporter Windows 10. Il constate également être le seul à vendre des puces compatibles Windows 10 depuis mi-2014. Reste à comprendre pourquoi cette décision de migration est si tardive.

Il faut savoir que la plupart des guichets automatiques fonctionnent sous des versions embarquées de Windows XP. Or ces itérations n’ont pas eu le même cycle de vie que l’OS pour PC. Ainsi, le SP3 de Windows Embedded a vu son support s’achever le 12 janvier 2016, et Windows Embedded SP3 pour les terminaux de paiement est obsolète depuis le 12 avril 2016. Seules les versions standard 2009 et POS Ready 2009 bénéficient d’un sursis jusqu’au début 2019.

Pour l’instant, seul Diebold Nixdorf a communiqué sur la migration progressive de son parc vers Windows 10. Les autres constructeurs devraient suivre cette tendance sous la pression des établissements financiers et de Microsoft.

Photo credit: Binder Of Daemons via Visualhunt.com / CC BY