Windows 10 : enfin un bouton pause pour les mises à jour

La dernière mouture de Windows mise entre les mains des bêta-testeurs – la 15002 – comporte une modification réclamée à cors et à cri par les utilisateurs : une option permettant de placer les mises à jour automatiques de l’OS en pause pendant 35 jours maximum. Si tous les membres du programme Windows Insider peuvent retarder l’application des updates, la fonctionnalité ne sera pas accessible aux utilisateurs de Windows 10 Home. Assez logiquement, ce sont les moutures orientées vers l’entreprise (Pro, Enterprise et Education) qui en bénéficieront.

Dans son billet de blog, Dona Sarkar, une ingénieur de Microsoft, ne détaille toutefois pas quelles mises à jour seront prises en charge par cette fonctionnalité, se contentant de préciser que les utilisateurs pourront décider si les mises à jour de pilotes doivent être appliquées ou pas. Notons qu’une précédente bêta – la 14997 – bénéficiait déjà d’une option de report des mises à jour, selon des captures d’écran parues sur un site russe, mais la fonctionnalité ne s’étendait pas à tous les updates (voir capture ci-contre) ; les signatures de Windows Defender (l’antivirus de Microsoft) continuant par exemple à être installées.

Patienter jusqu’à Windows 10 Creators Update

Or, certains administrateurs réclament à l’éditeur de pouvoir différer les patchs de sécurité, afin de contrôler les éventuelles conséquences de leur application. Pour l’heure, seules les entreprises employant un système de patching de leur parc, comme WSUS (Windows Server Update Services de Microsoft), SCCM (System Center Configuration Manager de Microsoft) ou un outil non fourni par Redmond (comme Shavlik Protect) disposent de cette option. Celles se reposant sur Windows Update ou Windows Update for Business (les services par défaut de l’OS) n’ont d’autre choix que d’appliquer les mises à jour au rythme de leur sortie. C’est ici que la nouvelle option devrait venir modifier la donne, via les paramètres avancés de Windows Update.

Les améliorations de cette version devraient être intégrées à la prochaine mise à jour majeure de l’OS, connue sous le nom de Windows 10 Creators Update. Microsoft n’a pas encore dévoilé de date de sortie officielle pour ce produit. Les rumeurs font toutefois état d’une mise sur le marché aux alentours du mois d’avril 2017.