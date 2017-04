Windows 10, des économies pour les entreprises, vraiment ?

Microsoft a commissionné Forrester pour évaluer les bénéfices d’une migration vers Windows 10 en entreprise. Ce document, accessible sur cette page web, est une révision d’un premier rapport fait mi-2016.

Forrester Research estime que le passage de Windows 7 à Windows 10 permet d’économiser 515 dollars sur 3 ans. Contre 404 dollars évoqués dans le premier rapport. Soit 27 % de mieux. Le retour sur investissement passe de 188 % à 233 %. Avec une durée avant retour sur investissement de 14 mois. La cabinet d’analyse a revu ses évaluations en prenant en compte de nouveaux projets de migration réalisés en entreprise.

« Cette mise à jour de l’étude fournit de nouvelles preuves que Windows 10 peut générer des économies importantes, ainsi que des avantages en termes de sécurité et de productivité pour les entreprises. Les entreprises qui exploitent les nouveaux outils de Windows 10 pour déployer le système d’exploitation ont vu des améliorations dans le temps de démarrage, l’accès aux applications, la sécurité et la mobilité. Ce qui a aidé les équipes IT et les utilisateurs à augmenter leur productivité et à compléter leur travail plus efficacement, » explique Microsoft.

Des gains à l’installation. Vraiment ?

Avec plus de 400 millions de terminaux Windows 10 en entreprise, le nouvel OS de Microsoft est maintenant bien présent chez les professionnels. Un gain de 15 % est évoqué sur les opérations d’administration. Et les problèmes de sécurité sont en baisse de 33 %. Même le temps d’installation est revu à la baisse, assure le rapport.

Oui, mais… l’évolution continue de Windows 10 suppose l’arrivée régulière de mises à jour qui ne sont autres que de nouvelles moutures de l’OS. Si elles s’installent comme des mises à jour classiques, le coût en matière d’administration reste potentiellement important. Ainsi, depuis son arrivée en juillet 2015, Windows 10 a été refondu 3 fois : Threshold 2 en novembre 2015, Anniversary Update en août 2016 et Creators Update en avril 2017.

