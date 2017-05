Windows 10 Fall Creators Update confirmé pour la rentrée

Des détails sur la prochaine mise à jour de Windows 10 ont été dévoilés par Microsoft dans le cadre de sa conférence Build 2017 de Seattle.

L’OS prendra le nom de Windows 10 Fall Creators Update. Il sera livré à la rentrée, avec un lot de fonctionnalités visant – encore une fois – les créatifs. La firme lève ainsi le voile sur les premiers contrôleurs de mouvements compatibles Windows Mixed Reality et sur une interface utilisateur rénovée, Microsoft Fluent Design System (ex Project Neon).

Continuité en mode multi-plate-forme

L’éditeur a également mis l’accent sur une continuité de l’expérience utilisateur, y compris lorsque ce dernier bascule sur un terminal mobile pourvu d’Android ou d’iOS.

Ce concept se concrétisera au travers de diverses nouvelles fonctionnalités multiplateformes : Graph, qui permet de connecter personnes, conversations et contenus ; Clipboard, qui offre du copier/coller inter OS ; Cortana, aussi accessible sur les plates-formes non Windows ; OneDrive Files on Demand, pour travailler en direct sur des fichiers stockés en mode Cloud.

Côté développeurs, Project Rome est lancé. Il permettra d’exploiter certaines fonctions de Windows et de Graph au sein d’applications Windows, Android ou iOS. Xamarin Live Player permettra pour sa part de développer des applications Android et iOS directement depuis Visual Studio.

Crédit photo : © Microsoft