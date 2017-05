Windows 10 LTSB échappe à la fin du support de la version 1507

Depuis aujourd’hui, la première version de Windows 10, la 1507, n’est plus supportée par son éditeur. Conformément à sa nouvelle stratégie de mise à jour en continu, Microsoft a confirmé que, après le 9 mai, cette occurrence de l’OS « ne recevra plus de mise à jour de sécurité ni d’améliorations ». Et conseille aux personnes concernées de basculer vers une version plus récente de Windows, comme la récente 1703 qui bénéficiera du support de Redmond jusqu’au 13 octobre 2020 et d’un support étendu jusqu’au 14 octobre 2025.

Les entreprises (et particuliers) encore équipées de Windows 10 1507 doivent donc migrer. Sauf celles qui ont installé la version Entreprise 2015 LTSB qui continuera à recevoir les correctifs de sécurité (ainsi que sa déclinaison Windows 10 IoT). Comme son nom l’indique, cette édition Long-term Servicing Branch, bénéficie d’un support de (plus) long terme que pour les éditions Current Branch (CB) et Current Branch for Business (CBB). En l’occurrence, elle est valable jusqu’à la version LTSB suivante. « À mesure que les futures générations de silicium seront diffusées, le support sera créé grâce aux futures versions LTSB de Windows 10 que les clients peuvent déployer pour ces systèmes », indique Microsoft sur sa FAQ.

Une nouvelle LTSB en 2019

L’éditeur a créé l’offre LTSB à la demande d’organisations qui souhaitaient bénéficier d’une version de Windows 10 stabilisée et non soumise à la mise à jour biannuelle de la plate-forme. Si, à l’origine, le support de LTSB est valable 10 ans durant, Redmond est revenu sur cette stratégie en imposant des évolutions à chaque nouvelle génération d’architecture processeur. « Cela nous permet de nous concentrer sur une intégration profonde entre Windows et le silicium, tout en maintenant une fiabilité et une compatibilité maximales avec les générations précédentes de plate-forme et de silicium », justifie Microsoft. Ce qui impose aux entreprises de changer de LTSB à chaque renouvellement de matériel équipé de nouveaux processeurs.

Actuellement, c’est la Windows 10 Enterprise LTSB 2016 qui a cours. Et la prochaine devrait être la LTSB 2019, a répondu Nathan Mercer, un responsable marketing produit, à un utilisateur qui s’interrogeait sur l’arrivée d’une LTSB 2017. Autrement dit, trois ans s’écouleront entre la plus récente LTSB et la prochaine. Ce qui permettra aux entreprises de renouveler leurs postes de travail sans avoir à changer leur version actuelle de Windows 10 LTSB. Elles devraient ainsi bénéficier des plates-formes Intel Core Kabylake, présentés en 2016, et Coffelake, attendue cette année, voir des futures Cannonlake en 10 nanomètres (nm) prévus pour 2018. Un petit répit appréciable sauf à choisir de conserver une plate-forme matérielle vieillissante…

Lire également

Windows 10 « Redstone 3 » annoncé pour septembre

Windows 10 Creators Update provoque des bugs sur certains PC

Plus de mises à jour pour Windows 7 et 8.1 sur les puces récentes

Crédit photo via Pexels.com