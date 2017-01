Windows 10 Build 15014 fait le ménage sur les PC

Microsoft vient de livrer une nouvelle version de test de Windows 10 Creators Update, la Build 15014. La Creators Update sera la prochaine mouture majeure de l’OS desktop, attendue pour avril.

Une nouvelle option fait son entrée dans le panneau de configuration « Système > Stockage ». Cette dernière permet à Windows de faire de lui-même le ménage dans certains fichiers, lorsque la place vient à manquer sur le disque. Des options d’autant plus pratiques que Windows 10 est utilisé sur des tablettes et machines de salon, lesquelles sont souvent pourvues d’une faible quantité d’eMMC.

Microsoft ne prend toutefois pas de risque ici. La société se borne à effacer les données temporaires inutilisées et les fichiers placés dans la corbeille depuis plus de trente jours. Nous aurions aimé que les fichiers temporaires liés aux mises à jour de Windows puissent connaître le même traitement. Tout comme ceux placés dans le dossier WinSxS du système. Deux aspects qui s’avèrent trop gourmands en espace disque pour des machines à 16 Go ou 32 Go de disque.

Des eBooks dans le Windows Store

Autre avancée de cette Build 15014 de Windows 10, la possibilité d’acheter et de télécharger des eBooks sur le Windows Store. Des livres électroniques qui pourront par la suite être lus avec Edge, qui reconnaît maintenant aussi bien les PDF que les ePub.

