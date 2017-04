Si les utilisateurs individuels migrent tranquillement vers Windows 10, qu’en est-il de l’adoption de l’OS de Microsoft au sein des entreprises ? La firme de Redmond reste discrète sur ces données, se contentant d’indiquer, encore récemment, que Windows 10 était installé sur 400 millions de PC. Des chiffres qui remontent à… septembre 2016. La firme Spiceworks, spécialisée dans les ressources communautaires en ligne pour les professionnels et revendeurs IT, s’est penchée sur la question.

Windows XP sur 14% des PC

A partir des données remontées de son réseau composé de centaines de milliers de professionnels qui utilisent son logiciel d’inventaire de parc informatique, l’entreprise texane a extrapolé les parts de marché des différentes versions de Windows présentes dans le monde professionnel. Et il ressort que Windows 10 est installé sur 9% des machines des organisations. Ce qui reste mieux que les 5% de Windows 8. Mais sensiblement moins que Windows XP qui continue d’animer 14% des PC des organisations dans le monde. Soit une présence deux fois plus grande dans l’univers professionnel qu’à l’échelle globale tous secteurs confondus (7,44% selon NetMarketShare). Sans surprise, Windows 7 domine, très largement, avec 69% de parts de marché dans les environnements professionnels.

Mais plus que de l’adoption de Windows 10, Spiceworks s’inquiète de le présence de Vista. Certes, l’OS de 2007 n’a guère rencontré le succès escompté et ne compose que 1% du parc professionnel. Ce qui pourrait être considéré comme négligeable. Néanmoins, le taux de pénétration de Vista, c’est-à-dire le nombre d’entreprises qui disposent d’au moins une machine sous cet environnement d’exploitation, s’élève à 9% dans les entreprises de plus de 1000 salariés (et jusqu’à 14% pour celles de 251 à 500 personnes). Ce qui est loin d’être négligeable alors que Microsoft abandonnera la publication des mises à jour de sécurité de Vista dans quelques jours, le 11 avril prochain. Un désengagement qui ne semble pas perturber les 52% d’organisations dans le monde qui disposent toujours d’une machine sous Windows XP, alors que ce dernier n’est plus supporté depuis trois ans.

Windows 10 dans 73% des entreprises en juillet 2017

Selon les réponses que Spiceworks a obtenues, l’absence de besoins, le manque de temps et de budget expliquent l’utilisation prolongée des OS en fin de vie. Néanmoins, 88% des 450 professionnels de l’IT interrogés se déclarent conscients et concernés par ce problème. « Ce qui suggère que si les départements informatiques ne peuvent pas migrer maintenant, beaucoup d’entre eux le veulent certainement », interprète le réseau communautaire sur son blog. Et dans 68% des cas, la migration serait motivée par l’absence de nouveaux correctifs de sécurité ou de mises à jour système.

Spiceworks reste d’ailleurs confiant sur les politiques de migration des entreprises. « Alors que nous nous rapprochons du deuxième anniversaire de Windows 10, le 29 juillet 2017, nos données montrent que 54% des organisations à travers le monde ont adopté Windows 10 ». Autrement dit, plus de la moitié des entreprises disposent d’au moins une machine sous l’OS le plus récent de Microsoft. Un taux d’adoption relativement rapide alors que le réseau communautaire en comptait 38% en juillet 2016. En juin 2015, Spiceworks prédisait un taux de pénétration de Windows 10 en entreprise de 73% pour une part de marché de 17% pour juillet 2017. On s’en rapproche.

