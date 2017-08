Windows 10 Pro s’offre une version Workstations dans Fall Creators

Microsoft annonce Windows 10 Pro for Workstations, autrement dit une nouvelle mouture de Windows 10 Pro destinée aux stations de travail.

« Aujourd’hui, nous sommes très heureux d’annoncer une nouvelle édition de Windows 10 Pro conçue pour répondre aux besoins de nos utilisateurs avancés qui déploient leurs PC de station de travail dans des scénarios exigeants et critiques », peut-on lire dans un billet de blog de la firme dirigée par Satya Nadella.

Cette version de l’OS est décrite comme une « édition haut de gamme de Windows 10 Pro avec un support unique pour les PC de type serveurs »…

Le support matériel est ainsi étendu aux processeurs Intel Xeon et AMD Opteron avec jusqu’à 4 processeurs et jusqu’à 6 To de mémoire vive. Un bond dans la capacité de l’OS à supporter les PC ultraperformants, puisque Windows 10 Pro est limité à deux CPU physiques et à 2 To de RAM.

Elle se distingue également avec l’intégration de fonctionnalités telles que le ReFS (Resilient file System) « conçu pour être résistant à la corruption de données, optimisé pour gérer de gros volumes de données, l’autocorrection et plus encore ». Ce système adopté depuis Windows Server 2012 est ici choisi plutôt que NTFS exploité dans les autres versions de Windows 10.

Livrée avec Windows 10 Fall Creators

Le support des modules mémoires NVDIMM-N (Non-Volatile Dual In-line Memory Module) est aussi de la partie. S’agissant d’une mémoire non volatile (qui ne disparait pas en l’absence d’alimentation électrique), les fichiers seront toujours présents, même lorsque le poste de travail est éteint.

Windows 10 Pro pour les stations de travail comprend aussi une fonctionnalité appelée SMB Direct, qui prend en charge l’utilisation d’adaptateurs réseau dotés de la fonctionnalité Remote Direct Memory Access (RDMA).

Windows 10 Pro pour les stations de travail sera disponible de concert avec la mise à jour Windows 10 Fall Creators prévue en septembre prochain. Les tarifs de cette édition n’ont pas été divulgués, constate ITespresso.

Cette nouvelle mouture de Windows 10 complète l’offre de Microsoft, qui comprend déjà 3 versions destinées à l’IoT (Internet of Things), 6 moutures de Windows 10 (Home, Mobile, Pro, Entreprise, Education et Mobile Enterprise, Windows 10 S et deux versions par abonnement (Windows 10 Enterprise E3 and E5).

