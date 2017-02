Microsoft devrait tenir ses promesses cette année. L’an passé, l’éditeur de Redmond prévoyait deux mises à jour majeures de Windows 10 en 2017. Si la prochaine, Creators Update est quasiment assurée pour avril prochain (Windows 10 v1704), le doute demeurait sur la suivante. Mais, lors de sa conférence Ignite en Australie la semaine dernière, Microsoft a quasiment confirmé l’arrivée en 2017 d’une version de l’OS encore présentée sous son nom de code Windows 10 Redstone 3.

Comme on peut le voir sur le schéma ci-contre présenté au Gold Coast Convention Centre de Broadbeach (et récupéré par WCCFtech), une « seconde mise à jour » est bien prévue pour 2017. La diapositive n’indique pas à quel moment de l’année précisément aura lieu le lancement mais la période de disponibilité se rapproche de 2018 sur la diapositive. Et nombre de rumeurs avaient précédemment fait état de l’automne, voire de novembre, avant la saison des fêtes de fin d’année dans tous les cas.

Unification des interfaces ?

Redstone 3 pourrait bien intégrer des fonctionnalités qui n’apparaîtront finalement pas dans Creators Update et d’autres innovations difficiles à prévoir aujourd’hui. Comme la convergence des interface avec le projet Andromeda. On peut aussi parier sur une amélioration des technologies d’intelligence artificielle, des interfaces d’authentification et de la sécurité. Les premiers à le découvrir seront les beta-testeurs du programme Windows Insiders. Ils devraient commencer à voir arriver ces futures innovations juste après la livraison de Creators Update.

