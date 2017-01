Le passage à Windows 10 toujours gratuit

Dès le lancement de Windows 10, Microsoft a proposé aux utilisateurs de Windows 7 et de Windows 8.1 de basculer gratuitement vers son nouvel OS. Une opération menée à marche forcée, l’outil GWX (« Obtenir Windows 10 ») devenant au fil des mois de plus en plus retors et intrusif. Forçant ainsi souvent les utilisateurs à accepter la migration.

Cette offre gratuite s’est achevée le 20 juillet 2016. La mise à jour vers Windows 10 est depuis devenue payante… sur le papier toutefois. À l’époque, il était conseillé de passer à Windows 10, puis de revenir à son ancien OS, afin de valider la licence, qu’il serait par la suite possible de réinstaller à volonté.

Un programme de mise à jour toujours actif ?

Visiblement, cela n’est même pas requis. De nombreux utilisateurs rapportent en effet avoir été en mesure d’installer et d’activer Windows 10 à l’aide d’une clé de licence Windows 7 / 8.1 valide. Il suffit pour cela de créer un média d’installation via l’outil Media Creation Tool de Microsoft. Les utilisateurs en question ne précisent toutefois pas s’ils avaient réservé la licence de Windows 10 dans GWX. Opération qui était peut-être requise pour valider une mise à jour gratuite ultérieure.

Autre méthode proposée aux utilisateurs, l’emploi d’une clé de licence volontairement invalide. L’installeur de l’OS propose alors d’en acheter une en ligne. À des prix pouvant descendre aux alentours de 30 dollars, soit bien moins que le tarif d’une licence traditionnelle de Windows 10. Chez Microsoft, les pirates sont visiblement mieux vus que les acheteurs légitimes. Une opportunité à saisir.

Il est possible que Microsoft bloque ses deux possibilités de mise à jour prochainement. Même si cela demeure peu probable, l’éditeur américain étant prêt à tout pour maximiser les parts de marché de son nouvel OS desktop.

Mise à jour gratuite… presque sans conditions

La mise à niveau gratuite vers Windows 10 est également proposée aux utilisateurs employant des technologies d’accessibilité. « Si vous utilisez des technologies d’assistance, vous pourrez encore profiter de l’offre de mise à niveau gratuite après la date d’expiration pour le grand public. En effet, Microsoft poursuit ses efforts d’amélioration de l’expérience Windows 10 pour les personnes qui utilisent ses technologies, » indique la firme sur cette page.

L’assistant proposé par Microsoft pour la mise à niveau ne vérifie pas si des outils d’accessibilité spécifiques sont présents sur la machine de l’utilisateur. Et pour cause, puisque certains (comme la loupe ou le narrateur) sont intégrés par défaut à l’OS lui-même. Dans la pratique, tout un chacun pourra donc utiliser cet assistant pour passer à Windows 10.

Attention toutefois, cette offre est à durée limitée. Même si Microsoft n’a pas encore fixé sa date de fin.

