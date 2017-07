Le futur Windows 10 fera les yeux doux à Android

Microsoft vient de livrer une nouvelle version de test de Windows 10 Fall Creators Update, la build 16251.

Première nouveauté d’importance, la possibilité de relier un smartphone Android à Windows 10. Une fois le lien entre les deux appareils mis en place, il sera possible de poursuivre une session de surf sur la Toile initiée sur un smartphone sous Windows. Via l’option « continuer sur PC » du menu « partager » du butineur d’Android. Et cette fonctionnalité devrait prochainement devenir accessible également sous iOS.

Autre avancée, la possibilité d’afficher le résultat de recherches web directement au sein de Cortana. Et ce, sans devoir lancer un navigateur web. L’assistant de Windows 10 sera également en mesure de prendre en compte les commandes vocales visant à verrouiller ou éteindre le PC.

La connexion au système est facilitée. En cas de redémarrage, qu’il soit manuel ou lié à l’application d’une mise à jour, la connexion au compte utilisateur précédemment ouvert sera automatique. Pour des raisons de sécurité, il sera toutefois possible de bloquer cette fonctionnalité.

Nouvelles versions mobile et serveur de Windows

Notez que la version desktop de Windows n’est pas la seule à être mise à jour. La build 15235 de l’OS est proposée pour les mobiles, avec quelques avancées bienvenues dans le mode Continuum.

Et la build 16237 de Windows Server est aussi accessible. Les images de Windows pour conteneurs ont subi une cure d’amaigrissement. Celle de Nano Server est 70 % plus compacte que précédemment. Et celle de Server Core rétrécit de 20 %. Quant aux machines virtuelles Hyper-V, elles pourront utiliser la mémoire non volatile de type Persistent Memory.

À lire aussi :



Des fonctionnalités éliminées dans Windows 10 Fall Creators Update

Microsoft associe Windows 10 et Office 365 dans Microsoft 365

Version d’été pour Windows 10 Fall Creators Update