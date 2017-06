Les Xiaomi Redmi Note 4 et Mi Note 2 débarquent en France

Le constructeur de smartphones Xiaomi a été le champion du marché chinois, avant de céder sa couronne à d’autres marques locales montantes. Mais la société ne se veut pas une étoile filante, et compte sur l’international pour améliorer ses ventes. Dont la France.

Xiaomi tente un galop d’essai en France, via le distributeur Phonedroid. Lequel a sélectionné deux revendeurs : LDLC et Materiel.net. Des sociétés bien connues des internautes.

Seuls deux terminaux mobiles seront pour le moment distribués dans l’Hexagone : le Redmi Note 4 et le Mi Note 2. Cette timidité apparente est en fait liée au support de certaines des fréquences utilisées pour la 4G française. On pense bien évidemment à celles de Free Mobile.

À partir de 180 euros TTC

Les Xiaomi Mi 6, Redmi 4X et Mi Max 2 devraient toutefois suivre dans l’année. Des accords avec d’autres revendeurs, dont la Fnac et Boulanger, sont également évoqués.

Materiel.net a été le plus prompt à référencer les smartphones Xiaomi. Le site propose le Redmi Note 4 (5,5 pouces, Snapdragon 625) à 179,90 euros (32 Go) et 219,90 euros (64 Go). Et également le haut de gamme Mi Note 2 doté de 128 Go (5,7 pouces, Snapdragon 821) au prix de 529,90 euros. L’heure n’est pas encore à la prise de risque tarifaire pour la marque sur le territoire français.

