ZTE crée la surprise avec une smartwatch à moins de 200 dollars

ZTE vient de livrer sa première smartwatch, la Quartz.

Les nouvelles montres Android Wear 2.0 mettent l’accent sur le NFC et le support de la 4G. Aucune de ces deux caractéristiques n’est proposée sur la Quartz. Qui attaque toutefois sur d’autres fronts : les prix, avec un tarif outre-Atlantique de seulement 192 dollars (soit environ 220 euros TTC) ; le sport, avec une certification IP67 et un GPS intégré.

Une connectivité 3G est proposée, afin de permettre à cette montre de fonctionner pleinement sans l’aide d’un smartphone ou d’une tablette.

Des spécifications standard

La ZTE Quartz est pour le reste assez classique, avec un écran rond de 1,4 pouce, d’une résolution de 400 × 400 points. Mais aussi un processeur Qualcomm Snapdragon Wear 2100 comprenant quatre cœurs ARM Cortex-A7 cadencés à 1,1 GHz et un GPU Adreno 304. Le tout est épaulé par 768 Mo de RAM et 4 Go de mémoire flash.

Une fiche technique très classique donc. Avec toutefois quelques éléments intéressants. Comme la batterie, de 500 mAh. De quoi offrir une autonomie plus confortable que sur d’autres smartwatches. Mais toujours de l’ordre de la journée.

Avec 4,6 cm de diamètre, une épaisseur de 1,4 cm et un poids de 89 grammes, cette montre ne sera pas particulièrement discrète. Un point commun avec les autres smartwatches…

