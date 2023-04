10 outils open source sur base GPT pour les développeurs

FuckRegex

Cet outil graphique fondé sur GPT-3.5 génère des expressions régulières à partir de commandes en langage naturel. Une version web est disponible. On peut aussi l’installer en local (Golang et PostgreSQL requis).

Sous licence MIT, FuckRegex dispose d’un filtre de modération des requêtes. Il est question d’y ajouter des capacités de validation d’expressions, de génération d’exemples et d’amélioration de code source.

GPT Repository Loader

Cet outil Python en ligne de commande sous licence MIT permet de convertir des dépôts Git vers un format texte interprétable par des modèles de langage. Il conserve la structure des fichiers et de leurs contenus.

A

Cet outil Rust en ligne de commande sous licence MIT utilise GPT-3 pour générer du code, avec coloration syntaxique. Il nécessite une clé d’API OpenAI et peut, si on active la fonctionnalité, insérer automatiquement ce qu’il génère dans le presse-papiers.

DocsGPT

Cet outil graphique sous licence MIT utilise les modèles GPT (via l’API OpenAI) pour rechercher des informations dans de la documentation. Il peut aussi interpréter du code. On peut l’exploiter sous forme de service en ligne (extension Chrome également disponible) ou en local (Docker). Il est possible d’y connecter d’autres grands modèles de langage, par l’intermédiaire de Langchain. Et de l’entraîner sur des corpus de documentation.

DocsGPT ne sait pas encore citer ses sources. C’est sur la feuille de route.

Adrenaline

Cet outil graphique sous licence GPL 3.0 fait office d’assistant de débogage. Il associe LLM, analyse statique et recherche vectorielle. On peut y importer des dépôts GitHub. Une instance web publique est disponible ; on peut aussi déployer en local (Docker).

StackExplain

Cet outil Python en ligne de commande sous licence MIT explique les messages d’erreur. Il prend en charge Python, Node.js, Ruby, Golang et Java. Lui aussi nécessite une clé d’API OpenAI.

gptcommit

Ce hook Git sous licence MIT génère automatiquement des descriptions de commits. Utilisant GPT-3 par défaut, il s’inspire de commitgpt, qui ne fonctionne plus faute d’exploiter l’API officielle d’OpenAI.

Dans le même ordre d’idée, il y a ai-commit, lui aussi sous licence MIT, mais qui se présente sous forme d’outil CLI.

AIaC

Cet outil en ligne de commande sous licence Apache 2 est un générateur d’infrastructure en tant que code (templates, configurations, pipelines CI/CD, requêtes…). Il utilise GPT-3.5 Turbo par défaut. On peut l’exploiter sous forme de bibliothèque.

i18n-cli

Cet outil Go en ligne de commande sous licence AGPL 3.0 utilise GPT pour traduire les fichiers de localisation au format JSON.

Kubectl OpenAI plugin

Cet outil, utilisable de manière autonome ou en tant que module Kubectl, permet de générer des manifestes Kubernetes. Il peut exploiter la plupart des modèles génératifs d’OpenAI.

Illustration principale © DC Studio – Adobe Stock