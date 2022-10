10 tendances Tech à suivre en 2023

L’intelligence artificielle, le risque et le durabilité sont au coeur des grandes tendances technologiques mises en exergue par Gartner.

La société d’études de marché a dévoilé lors de son Gartner IT Symposium/Xpo sa liste des tendances technologiques à suivre.

10 grandes orientations s’annoncent pour 2023 et au-delà.

Une édition marquée par l’IA, le risque et la « résilience ».

1. Système immunitaire numérique >

Pour la société d’analystes, enfin, l’immunité numérique combine un aperçu des opérations basée sur les données, les tests, la résolution automatisée des incidents, l’ingénierie logicielle et la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des applications. Elle vise, en outre, à renforcer la « résilience » et la stabilité des systèmes.

Gartner prévoit que d’ici 2025, les directions informatiques et d’autres entités qui investissent dans le renforcement de l’immunité numérique réduiront les temps d’arrêt des systèmes jusqu’à 80%.

2. Observabilité appliquée >

Les données observables incluent des artefacts numérisés – journaux (logs), traces, appels d’API, temps d’attente, téléchargements et transferts de fichiers…- qui apparaissent lorsqu’une partie prenante prend n’importe quel type d’action.

L’idée est de mieux les intégrer pour accélérer la prise de décision et obtenir un avantage concurrentiel.

« Lorsqu’elle est planifiée stratégiquement et exécutée avec succès, l’observabilité appliquée est la source la plus puissante de prise de décision basée sur les données », déclare Frances Karamouzis.

3. TRiSM ou la gestion du risque associée à l’IA >

La gestion du risque associée à l’IA reste un angle mort.

Gartner recommande aux organisations de se doter de capacités qui leur permettent de renforcer la fiabilité des modèles d’IA, la sécurité et la protection des données (AI trust, risk & security managemen, TRiSM). Différents départements devraient s’investir.

Cloud sectoriel et « superapps »

4. Plateformes cloud sectorielles >

Ces platesformes « sectorielles » combinent SaaS, PaaS et IaaS pour fournir des capacités modulaires qui répondent aux attentes spécifiques de différents secteurs et industries.

D’ici 2027, Gartner prévoit que plus de 50% des entreprises utiliseront ces plateformes pour soutenir leur activité commerciale.

5. Ingénierie de plateformes >

La pratique consiste à concevoir et exploiter des plateformes internes de développement en libre service pour la livraison de logiciels et la gestion de leur cycle de vie.

Gartner prévoit que 80% des organisations en charge de l’ingénierie logicielle disposeront d’équipes en charge des plateformes d’ici 2026 et que 75% disposeront de portails en libre service pour les développeurs.

6. Wireless >

5G, WIFI 5, 6… Aucune technologie ne prendrait largement le dessus. En revanche, Gartner prévoit que 60% des entreprises dans le monde utiliseront cinq technologies wireless ou plus à horizon 2025.

7. « Superapps » >

Pour Gartner, une super application regroupe au sein d’une même offre un écosystème et une plateforme. Celle-ci permet à des tiers de développer et de publier leurs propres mini-applications.

Gartner prévoit qu’en 2027 plus de 50% de la population mondiale utilisera au quotidien de multiples superapps.

« La plupart des superapps sont mobiles, met le concept peut être appliqué aux applications de bureau, comme Microsoft Teams et Slack

a expliqué Frances Karamouzis, vice-présidente et analyste chez Gartner. « L’essentiel est qu’une superapp puisse consolider et remplacer de multiples applications », a-t-elle ajouté.

IA adaptative et durabilité

8. IA adaptative >

Les systèmes adaptatifs intelligents (SAI) forment en permanence leurs modèles. Ils utilisent la rétroaction en temps réel pour modifier leur apprentissage dynamiquement et ajuster leurs objectifs.

9. Métavers >

Gartner prévoit que les espaces de travail « entièrement virtuels » représenteront 30% de la croissance des investissements dans les technologies métavers (3D, VR, vision par ordinateur…) à horizon 2027. Les directions informatiques ont intérêt à s’y préparer.

Un metavers qui ne dépenderait ni du terminal utilisé, ni d’un unique fournisseur. Un ensemble porté par une économie virtuelle où circule crypto-monnaies et jetons non fongibles (NFT).

10. Durabilité et conformité >

Dans un souci de conformité, les enjeux sociétaux et environnementaux font désormais partie des priorités des directions générales, derrière la génération de revenus et les profits engrangés.