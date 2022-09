16 projets qui mobilisent l’IA dans la sphère publique en France

Image 1 parmi 13



Développé à partir de 2018 par le service départemental d'incendie et de secours du Doubs (SDIS 25), en partenariat avec un laboratoire de recherche (Femto-ST, IUT de Belfort-Montbéliard). Mis en service en février 2021.



Il utilise 1200 variables (météo, trafic routier, qualité de l'air, niveau des cours d'eau, épidémiologie...) et un modèle entraîné sur les données issues des 40 000 interventions que les sapeurs-pompiers effectuent chaque année dans ce département.



Objectif : prévoir aussi bien les périodes de crue que les pics d'accident de la circulation ou de suicides, ou la survenance d'arrêts cardiaques. Et déterminer, en conséquence, le niveau de sollicitation du SDIS.



Photo © SDIS 85