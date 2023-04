Classement Forbes : 20 milliardaires de la Tech en 2023

7 des 20 premiers milliardaires du top Forbes 2023 ont fait fortune dans les technologies : MM. Bezos, Ellison, Gates, Ballmer, Page, Brin et Zuckerberg.

Le magazine économique Forbes livre son classement 2023 des milliardaires.

Qu’en est-il au classement général ?

Avec une fortune estimée à 180 milliards $ (contre 219 Md$ en 2022), Elon Musk, le patron de Tesla, Space X et acquéreur de Twitter, est dévancé cette année par Bernard Arnault. Le président du groupe français LVMH pèse 211 milliards $ (contre 159 Md$ un an plus tôt).

Aussi, sur les 2640 milliardaires recensés (richesse totale : 12 200 Md$), 313 ont fait fortune dans les technologies. Leur fortune nette agrégée est de 1 900 milliards $ contre 2 100 Md$ que se répartissaient 332 technophiles et entrepreneurs l’année passée.

En outre, 7 des 20 plus riches du top 2023 – Jeff Bezos, Larry Ellison, Bill Gates, Steve Ballmer, Larry Page, Sergey Brin et Mark Zuckerberg – ont fait fortune dans les technologies.

De Jeff Bezos à Laurene Powell Jobs dans le top 20 Tech

Voici les 20 personnalités les plus riches du secteur des technologies :

1. Jeff Bezos : 3e au général, 114 Md$ (171 Md$ auparavant), USA, Amazon

2. Larry Ellison : 4e, 107 Md$ (106 Md$ l’an dernier), Etats-Unis, Oracle

3. Bill Gates : 6e, 104 Md$ (129 Md$ en 2022), Etats-Unis, Microsoft

4. Steve Ballmer : 10e, 80,7 Md$ (91,4 Md$ l’an dernier), Etats-Unis, Microsoft

5. Larry Page : 12e, 79,2 Md$ (111 Md$ l’an passé), Etats-Unis, Alphabet – Google

6. Sergey Brin : 14e, 76 Md$ (107 Md$ l’an dernier), Etats-Unis, Alphabet – Google

7. Mark Zuckerberg : 16e, 64,4 Md$ (67,3 Md$ l’an dernier), Etats-Unis, Meta – Facebbok

8. Michael Dell : 23e, 50,1 Md$ (55,1 Md$ l’an dernier), Etats-Unis, Dell technologies

9. Zhang Yiming : 26e, 45 Md$ (50 Md$ l’an dernier), Chine, ByteDance – TikTok

10. Ma Huateng : 34e, 35,3 Md$ (37,2 Md$ l’an dernier) Chine, Tencent Holdings

11. Colin Zheng Huang : 45e, 30,2 Md$ (contre 11,3 Md$) Chine, PDD Holdings – Pinduoduo

12. William Lei Ding : 53e, 26,7 Md$ (25,2 Md$ l’an dernier), Chine, NetEase

13. Shiv Nadar : 55e, 25,6 Md$ (28,7 Md$ l’an passé), Inde, HCL Technologies

14. MacKenzie Scott : 60e, 24,4 Md$ (43,6 Md$ l’an dernier), Etats-Unis, Amazon

15. Jack Ma : 63e, 23,5 Md$ (22,8 Md$ l’an dernier), Chine, Alibaba Group

16. Jensen Huang : 76e, 21,1 Md$ (22,6 Md$ l’an dernier) Etats-Unis, Nvidia

17. Eric Schmidt : 104e, 16,2 Md$ (22,1 Md$ l’an dernier) Etats-Unis, Alphabet – Google

18. Robert Pera : 113e, 15,5 Md$ (14,6 Md$ l’an dernier), Etats-Unis, Ubiquiti Networks

19. Jan Koum : 130e, 13,7 Md$ (9,8 Md$ l’an dernier), Etats-Unis, WhatsApp

20. Laurene Powell Jobs & family : 145e, 12 Md$ (vs. 16,4 Md$), Etats-Unis, Apple, Disney

L’inflation, la hausse des taux d’intérêt et les tensions géopolitiques impactent l’industrie des technologies et ses fortunes. Si une majorité des 20 premiers milliardaires du secteur ont vu baisser leur capital, d’autres, en revanche, ont augmenté leurs richesses. C’est le cas de : Larry Ellison (Oracle), Colin Zheng Huang (Pinduoduo), William Lei Ding (NetEase), Jack Ma (Alibaba Group), Jensen Huang (Nvidia), Robert Pera (Ubiquiti) et Jan Koum (WhatsApp).

