Huawei P20 et P20 Pro : des smartphones taille patron

Huawei poursuit sa montée en gamme pour conquérir le marché européen. Ses modèles P20 et P20 Pro viennent chasser sur les terres d’Apple et de Samsung.

Les deux nouveaux modèles de Huawei partagent une plate-forme SoC commune basée sur le HiSilicon Kirin 970, tout comme le même software. L’idée est de rivaliser avec le dernier Samsung S9 l’iPhone 8/X ou encore le Google Pixel 2.

Huawei P20

D’une part, il reste moins cher que la concurrence avec un tarif avoisinant les 680 $ Ce sera la base de cette série haut de gamme, il profite d’un OS amélioré, d’un écran 5,8”, de 4Go de RAM et d’une norme IP53, ce qui signifie qu’il est résistant aux éclaboussures, mais pas submersible. C’est un smartphone, pas un sous-marin.

Huawei P20 Pro

Conçu pour répondre à la demande des grands écrans, il affiche une dalle de 6,1”, “sans bords” (11.5% de surface en plus par rapport au P20). Ecran OLED, capteur d’ appareil photo RVB significativement plus grand avec 3.3X plus de pixels et un troisième appareil photo à zoom optique 3X.

Enfin, il a une batterie beaucoup plus grande (+ 18% de capacité ) et 6 Go de RAM, ce qui justifie un tarif nettement plus élevé que son petit frère, 920 dollars.

Les évolutions

Cette série évolue par rapport à la précédente qui disposait d’un design unibody en aluminium avec un robuste châssis en métal. En 2018, la série P20 est dotée d’un design à double verre et de cadres en aluminium. Ce type de design a été popularisé (si ce n’est introduit) par Samsung avec la série Galaxy S6, il est effectivement reconnu pour être très difficile à fabriquer.

Huawei a enlevé le connecteur audio de 3,5 mm, et bien que les écouteurs soient USB-C, certains vont rapidement tiquer. Aucun des combinés de la série P20 n’a réussi à obtenir la certification MIL-STD 810G, toutefois celle-ci est utilisée dans un cadre militaire, ne soyons pas tatillons, ce ne sont que des smartphones, pas des chars d’assaut.

L’écran

À première vue, les trois écrans ont une qualité d’image élevée, mais il existe des différences significatives, notamment en ce qui concerne la netteté (densité de pixels) et la qualité d’image. Pour la comparaison :

P20 Pro (6.1 “) : 1080 × 2240, ~ 408 PPI

(6.1 “) : 1080 × 2240, ~ 408 PPI P20 (5,8 “) : 1080 × 2244, ~ 429 PPI

(5,8 “) : 1080 × 2244, ~ 429 PPI iPhone X (5,8 “): 2436 × 1125, ~ 463 PPI

(5,8 “): 2436 × 1125, ~ 463 PPI Galaxy S9 + (6.2 “): 2960 × 1440, ~ 531 PPI

+ (6.2 “): 2960 × 1440, ~ 531 PPI Maté R (6.0 “) : 2880 × 1440, ~ 537 PPI

(6.0 “) : 2880 × 1440, ~ 537 PPI Galaxy S9 (5,8 “): 2960 × 1440, ~ 568 PPI

Les appareils photos : une vraie folie

La série Huawei P20- Leica inside – possède l’un des systèmes de caméras les plus complexes et perfectionnés du marché. Il est doté d’un impressionnant combo de trois caméras à l’arrière et d’un appareil photo selfie de 24 mégapixels à l’avant.

Huawei a opté pour une réduction du bruit multi-images à des niveaux sans précédent et prétend utiliser l’intelligence artificielle (IA) pour de nombreuses autres fonctionnalités.

Le P20 a un appareil photo RVB de 12 mégapixels avec une ouverture AF / 1,8. Le P20 Pro et Mate RS ont un appareil photo RVB de 40 mégapixels à f / 1.8. Excellent, mais moins bien que la concurrence.

Les Huawei P20-Series semblent donc prêts à affronter les scènes les plus dramatiques en situation de faible éclairage… Pour preuve, Huawei propose une exposition ultra-longue de 4 secondes pour les photos à faible luminosité.

Apple a introduit un zoom optique 2X avec l’iPhone 7 Plus, suivi peu après par Samsung avec le Note 8. Huawei les surpasse tous les deux en intégrant un zoom optique 3X dans le P20 Pro et Mate RS. Avec ce nouvel objectif, la firme est capable de créer un zoom hybride 5X (optique + numérique) et écrase ainsi la concurrence.

Dommage que l’objectif arrière ressorte du châssis…

Batterie et autonomie

La capacité de batterie de P20 est de 3400 mAh , ce qui est très bon pour cette catégorie et ce prix. Le P20 Pro et Mate RS affichent pas moins de 4000 mAh, nous frôlons l’excellence, il n’y a que peu de risque de tomber en rade et au pire, la recharge rapide sera votre alliée. Ce produit n’a PAS de batterie amovible, ce qui n’est plus vraiment un problème aujourd’hui, principalement à cause de l’obsolescence programmée.