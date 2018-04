Logiciels : le marché du CRM dépasse les SGBD

Le marché du CRM dépasse celui des SGBD en 2017. Les fonctionnalités d’analyse des clients, de gestion des leads commerciaux et de “field service management” tirent la croissance.

Et pour quelques milliards de plus…le chiffre d’affaires mondial du marché des logiciels de CRM

(gestion de la relation client) a dépassé celui des systèmes de gestion de bases de données (SGBD) en 2017. Selon le pointage de Gartner, leurs revenus sont respectivement de 39,5 milliards $ et de 36,8 milliards $.

Cette position de leader devrait se maintenir pour 2018 estime le cabinet d’études avec une croissance de 16 % tiré par les domaines du “lead management”, “voice of the customer” and ” field service management” avec une progression de 20 % chacun.

Salesforce en tête

Gartner estime que la mise en oeuvre du RGPD en mai prochain devrait accroitre le budget de protection des données des solutions de CRM pour les trois prochaines années.

En 2016, Salesforce s’octroyait la place de leader avec 20 % de parts de marché devant SAP (10,2%) et Oracle ( 7,8%). Microsoft et Oracle bouclent le Top 5.