SIAFR2018 : participez au Silicon Innovation Awards 2018

La première édition des Silicon Innovation Awards est lancée. La remise des prix #SIAFR2018 aura lieu le 05 juillet 2018 dans les salons de l’Aero Club de France.

Au cours de cette soirée de gala, les Silicon Innovation Award vont célébrer les solutions technologiques et les applications qui portent la transformation et l’accélération numérique des entreprises et des organisations.

Vous êtes une entreprise, un organisme public, un fournisseur de solutions technologiques, une société de conseil, et vous avez développé des projets dans les thématiques suivantes. Déposez votre dossier de candidature pour l’une de ces catégories :

> SILICON Cloud

Prix de la meilleure application cloud professionnelle.

> SILICON GDPR

Prix de la meilleure solution pour la mise en conformité RGPD.

> SILICON IOT

Prix de l’objet ou dispositif connecté professionnel le plus innovant.

> SILICON Industrie 4.0

Prix de la meilleure utilisation industrielle des technologies IOT, robotique, 3D.

> SILICON Sécurité numérique

Prix de la meilleure solution de sécurité des nouveaux environnements (cloud, IOT).

>SILICON Intelligence Artificielle

Prix de la meilleure innovation en Intelligence Artificielle.

> SILICON Big Data

Prix de la meilleure plateforme d’exploitation massive de données.



> SILICON Réseaux

Prix de la meilleure solution de convergence réseau.

> SILICON Workspace

Prix de la meilleure solution technique pour l’aménagement et la flexibilité des espaces professionnels.

> SILICON Smart Cities

Prix de la meilleure solution pour la ville, l’habitat et les transports connectés.

> SILICON D’OR

Grand Prix, sélection du Jury, issu des lauréats de chacun des autres Prix.

Un jury composé de professionnels de la transformation digitale et des systèmes d’information, à parité de femmes et d’hommes, désignera le(s) lauréat(s) de chaque catégorie.

Retrouvez toutes les informations sur le site des Silicon Innovation Awards 2018.