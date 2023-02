Les 25 ans de VMware en 25 dates clés

Il y a 25 ans, cinq étudiants et ingénieurs créaient VMware en Californie.

Aujourd’hui, la multinationale du cloud computing et des technologies de virtualisation emploie plus de 37 000 collaborateurs et génère 12,8 milliards $ de chiffre d’affaires.

25 dates qui comptent dans l’histoire de VMware

De Workstation à ESX Server

1998 : La société VMware est fondée par Diane Greene, Mendel Rosenblum, Scott Devine, Edward Wang et Edouard Bugnion.

2001 : Son premier produit, VMware Workstation, est commercialisé.

2002 : VMware lance son premier hyperviseur, ESX Server 1.5. Et dépose son premier brevet. Aussi, VMware présente vMotion (migration à chaud de machines virtuelles).

2003 : Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Amérique latine… 2003 est une année de forte internationalisation pour la firme américaine. VMware lance, par ailleurs, vCenter Server, une plateforme de gestion et d’automatisation d’infrastructures virtualisées.

2004 : EMC Corporation acquiert VMware pour 635 millions $. La même année, une première conférence VMworld sur le cloud computing et la virtualisation est organisée.

VMware gagne Bangalore

2005 : VMware établit ses premiers bureaux en Inde, à Bangalore, et en Chine, à Pékin.

2006 : L’entreprise s’installe aussi à Cork, en Irlande, pour mieux servir le marché européen.

2007 : Le 14 août VMware fait son entrée au NYSE ou Bourse de New York.

2007 : VMware installe son siège social sur le campus de Palo Alto (Californie).

2008 : VMware clôture l’année à 1,9 milliard $ de chiffre d’affaires. Paul Maritz est nommé CEO.

vSphere monte en puissance

2009 : VMware vSphere, un outil de virtualisation pour le cloud, devient une référence du secteur.

2010 : L’éditeur acquiert SpringSource (développement d’applications) pour 420 millions $.

2010 : La VMware Foundation est lancée.

2011 : VMware dévoile vCenter Operations (désormais vRealize Operations).

2012 : VMware acquiert Nicira (virtualisation réseau) pour 1,26 milliard $.

Les années Pat Gelsinger

2013 : Pat Gelsinger devient CEO. VMware NSX et vSAN prennent en charge les datacenters définis par le logiciel (software-defined data center ou SDDC).

2014 : VMware achète AirWatch (gestion des terminaux mobiles) pour 1,54 milliard $.

2015 : VMware annonce la création de VMware Integrated OpenStack.

2016 : Dell acquiert EMC pour 67 milliards $. VMware devient une filiale de Dell Technologies.

2017 : Le fournisseur vend vCloud Air au français OVHCloud. Et lance VMware Enterprise PKS, un service de déploiement de conteneurs, Kubernetes en tête.

Broadcom cible VMware

2018 : VMware dit avoir atteint la neutralité carbone « deux ans avant la date prévue ».

2019 : VMware acquiert Pivotal (plateforme cloud) et Carbon Black (protection de terminaux).

2021 : Raghu Raghuram devient CEO de VMware.>

2022 : Le fabricant américain de semi-conducteurs Broadcom (20 000 employés, 33 Md$ de CA) propose 61 milliards $ pour acquérir VMware (37 000 collaborateurs, CA de 12,85 milliards $). En France, l’écosystème s’interroge sur l’impact d’une telle combinaison. La Federal Trade Commission américaine et la Commission européenne enclenchent leurs enquêtes approfondies.

2023 : L’hyperviseur bare-metal VMware ESXi est exposé à une série d’attaques par ransomware.

(crédit photo © VMware)