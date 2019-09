Les 3 métiers du digital à suivre en 2020

Dans son classement annuel des « jobs en or », Robert Half distingue l’ingénieur système Linux, le chef de projet numérique et le chef de projet SIRH.

Développeur web, data analyst ou chef de projet RGPD ? Vous figuriez au classement 2018 des « jobs en or » de Robert Half*.

Cette année, le cabinet de recrutement a retenu le chef de projet SIRH, l’ingénieur système Linux et le product owner.

Ce dernier est parfois identifié comme chef de projet numérique ou web. Typiquement issu d’une école de commerce ou d’ingénieurs, il fait office de vecteur de communication entre la partie technique et le client. Dans ce cadre, il lui faut notamment assurer le lien entre l’IT et les métiers.

Le salaire annuel brut médian s’élève à 58 000 €, avec des perspectives d’évolution vers les fonctions de product manager et de chief product officer.

Le salaire médian est à 42 000 € pour l’ingénieur système Linux, idéalement diplômé d’école d’ingénieurs ou titulaire d’un master spécialisé en informatique, réseau et télécommunications.

Allant de l’analyse de besoin à la maintenance, son rôle s’étend de plus en plus à la sécurisation du SI, voire à la partie réseaux. L’évolution peut notamment se faire vers un poste de responsable système réseaux télécoms (salaire médian : 55 000 €).

Compétences transversales

Le chef de projet SIRH affiche une rémunération médiane à 60 000 €. Diplômé d’école d’ingénieurs ou titulaire d’un master en informatique ou RH, il peut prétendre évoluer vers un poste de responsable RH ou directeur de paye.

Ces trois profils sont d’autant plus convoités qu’il sont « décloisonnés de leurs domaines d’excellence », pour reprendre les termes de Robert Half. En d’autres termes, ils ont dépassé leur cercle traditionnel de compétences.

* Rémunération brute médiane : 46 000 € pour un développeur web, 50 000 € pour un data analyst et 76 000 € pour un chef de projet RGPD / DPO, d’après le guide des salaires 2019 de Robert Half

