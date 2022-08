4 certifications cloud pour doper votre carrière

Les certifications cloud d’Amazon Web Services, Microsoft et Google font partie des plus demandées par les recruteurs. Sélection.

L’inadéquation entre l’offre et la demande de compétences technologiques profite aux spécialistes du cloud d’infrastructure.

Pour se distinguer toutefois, les professionnels du secteur ont intérêt à mettre à niveau leurs savoirs validés par des certifications qui rapportent.

Voici 4 certifications qui peuvent impacter à la hausse la rémunération d’experts.

Prime aux architectes solutions

1. AWS Certified Solutions Architect – Associate

L’examen Certified Solutions Architect – Associate vise à valider la capacité de profils techniques à concevoir des solutions « robustes et sécurisées » à l’aide des technologies Amazon Web Services (AWS).

Services de calcul, réseaux, stockage, bases de données, déploiement et gestion applicative à l’aide du cloud Amazon… Les candidats doivent avoir au moins un an d’expérience pratique dans ce domaine pour se présenter au test (actualisé le 30 août 2022).

L’examen prend la forme de questions et réponses à choix multiples.

Coût : 150 $

2. Microsoft Certified Azure Solutions Architect Expert

Les candidats à la certification Microsoft doivent disposer d’une expertise technique de la conception et du déploiement de solutions cloud et hybrides qui s’exécutent sur Microsoft Azure (calcul, réseau, stockage, monitoring et sécurité).

L’examen évalue la capacité de profils à concevoir des solutions de gestion des identités, gouvernance et contrôle, stockage de données, continuité d’activité et services d’infrastructure via le cloud Azure. Pour être certifié architecte solutions expert, le candidat doit obtenir en amont le sésame Microsoft Certified Azure Administrator Associate.

Coût : 165 € (MS Certified Azure Solutions Architect Expert)

3. Google Cloud Certified Professional Cloud Architect

L’examen Google évalue les compétences en conception et planification de solutions cloud sécurisées, gestion du déploiement d’une architecture cloud et provisionnement avec Google Cloud. La certification est valable deux ans à compter de la date d’obtention de l’examen.

Les candidats sont tenus d’afficher au moins trois ans d’expérience (maîtrise des aspects stratégiques du cloud d’entreprise, de la conception de solutions et des bonnes pratiques), dont un an et plus dans la conception/gestion de solutions à l’aide de Google Cloud.

Coût : 200 $

4. Alibaba Cloud Expert Certification (ACE)

Les certifications cloud de multinationales américaines sont encore les plus demandées sur les marchés européens. Malgré tout, d’autres services d’envergure mondiale progressent, dont ceux du groupe chinois Alibaba.

La certification ACE cible les professionnels expérimentés qui maîtrisent les technologies de la filiale cloud du conglomérat. Elle valide leurs compétences techniques avancées de la conception d’applications et de systèmes distribués sur Alibaba Cloud.

Coût : 168 $

