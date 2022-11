4 métiers IT dont le salaire va le plus augmenter en 2023

Chef de projet technique, développeur, ingénieur et architecte cyber sont en position de force pour négocier à la hausse leur niveau de salaire en France.

« Toutes les fonctions IT seront en tension en 2023 », prévient le cabinet de recrutement PageGroup dans son étude des rémunérations* pour la France.

L’inadéquation entre l’offre de profils qualifiés disponibles et la demande exprimée par les entreprises est particulièrement forte dans certains métiers.

Ainsi, PageGroup dit recenser « 2 à 4 fois plus d’offres que de candidats » dans les métiers de l’ingénierie systèmes et de l’architecture cloud et data.

Les professionnels concernés sont donc en position de force pour négocier à la hausse leur salaire et aborder les sujets de flexibité des horaires et de télétravail.

Toutefois, ce sont d’autres profils dont le salaire devrait le plus augmenter en 2023.

Chef de projet, développeur, ingénieur data et architecte cyber

Les fourchettes salariales brutes présentées concernent des profils dotés de 2 à 5 ans d’expérience sur la fonction visée. Et ce pour des postes situés en région parisienne.

Dans ce cadre, les métiers IT dont le salaire augmenterait le plus en 2023 sont :

1. Chef de projet technique : avec une fourchette salariale de 50 000 à 65 000 euros

2. Développeur en intelligence artificielle (IA) : 45 000 à 60 000 euros

3. Ingénieur data : 50 000 à 60 000 euros

4. Consultant/architecte cybersécurité : 65 000 à 75 000 euros

On note que ces rémunérations sont supérieures de 5 à 20% à celles pratiquées dans d’autres régions du pays, des Hauts-de-France à l’Occitanie.

En outre, explique PageGroup, « les éléments mis en exergue sont à pondérer en fonction de la structure des entreprises, de la dynamique propre à chaque secteur d’activité et à chaque région, et, bien sûr, de l’évolution de la conjoncture économique actuelle ».

Selon une autre étude (Robert Half), « une exacerbation des tendances nationales en pénurie de profils, mercato élevé et concurrence accrue » caractérise le recrutement de profils IT.

* L’étude PageGroup s’appuie sur : les missions réalisés pour ses clients de janvier 2021 à juin 2022, les entretiens de candidats effectués par ses consultants spécialisés et l’analyse de sa base de données réactualisée.

(crédit photo via Pexels)