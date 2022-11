Jeunes diplômés : 4 métiers du numérique qui rapportent plus

Walters People, marque de recrutement intérimaire et spécialisé du groupe Robert Walters, a livré un baromètre sur les jeunes actifs et le marché du travail pour la France.

Porteurs, les métiers du numérique font partie de ceux qui rémunèrent le mieux les jeunes diplômés et professionnels en France, notamment lorsque ceux-ci justifient d’une première expérience en alternance. C’est l’un des enseignements de l’enquête promue par Walters People.

Pour 63% des jeunes actifs interrogés*, le salaire constitue le principal critère de fidélisation de poste. Devant l’ambiance de travail (58%) et les opportunités d’évolution (42%).

Globalement, 8 candidats sur 10 pensent que les offres seront nombreuses dans les 12 prochains mois. 6 sur 10 se déclarent confiants sur leur avenir professionnel.

Quels métiers du numérique sont les plus rémunérateurs pour les jeunes entrants ?

Chef de projet, traffic manager, analyste data

Quatre fonctions intermédiaires dans le « digital » font partie des mieux rémunérées.

Voici les fourchettes des salaires (hors primes et bonus) de métiers dans le « digital » parmi les mieux payés, pour des professionnels ayant de 0 à 5 ans d’expérience :

– Chef de projet CRM : 45 000 à 55 000 euros bruts

– Chargé d’acquisition de trafic : 38 000 à 50 000 euros

– Data analyst : 38 000 à 45 000 euros

– UX/UI Designer : 35 000 à 42 000 euros

La numérisation accélérée des organisations et des processus profitent à d’autres profils, du responsable du carnet produit (product owner) au chef de projet numérique.

Ces candidats peuvent faire « monter les enchères » en arguant de « leur maîtrise de technologies ou de leur spécialisation sectorielle », relèvent les auteurs du rapport.

Cependant, les salaires du secteur « ne devraient connaître qu’une hausse raisonnable [l’an prochain], malgré des exigences toujours plus fortes du côté des professionnels », ajoute Walters People.

Selon une autre étude (PageGroup), dans les métiers plus orientés IT, ce sont les chefs de projet techniques, les développeurs en intelligence artificielle (IA), les ingénieurs data et les architectes cyber dont le salaire augmenterait le plus en 2023.

* Pour cette enquête de Walters people, plus de 300 jeunes actifs ont été interrogés durant l’été 2022.

(crédit photo © from Pexels)