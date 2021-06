Développeurs : 42 et Station F font cause commune

L’école se rapproche de l’incubateur de startups Station F pour accompagner les jeunes pousses « les plus prometteuses » créées par des étudiants de 42.

42, école d’informatique, confirme inaugurer un nouveau programme d’accompagnement entrepreneurial pour ses étudiants. Au lancement, ce sont treize entrepreneurs en devenir qui seront accompagnés au sein de l’incubateur de startups Station F, parvis Alan Turing. L’objectif est de soutenir le dévelopement de jeunes pousses « les plus prometteuses ».

Les porteurs vont bénéficier, six mois durant, de l’ensemble des services proposés sur le campus parisien. Ils seront en contact avec des investisseurs, mentors et partenaires. Et auront accès aux espaces de co-living « Flatmates », a indiqué la direction de 42.

Orientée code et programmation, accessible gratuitement à tous les majeurs admis, l’école a été fondée à Paris en 2013, à l’initiative de Xavier Niel (le fondateur de Free a également initié et financé Station F), Nicolas Sadirac, Kwame Yamgnane et Florian Bucher.

400 startups créées

A ce jour, « 400 startups ont été créées » par d’anciens étudiants de l’école, a déclaré Sophie Viger, directrice genérale de 42 depuis octobre 2018. Parmi les jeunes pousses soutenues se trouvent Ponicode, Meilisearch et Crisp. Cette dernière, lancée en 2015, a conçu une plateforme de relation client par chat pour des startups et PME. Meilisearch, de son côté, a développé une API de moteur de recherche open source. L’entreprise a été créée en 2018 et a levé 1,5 M€ l’an dernier. Ponicode, enfin, a vu le jour en juin 2019. Active dans l’automatisation des tests unitaires, la startup a levé 3 M€ en 2020.

« Les étudiants formés par l’école 42 étaient déjà nombreux à rejoindre des startups accompagnées sur le campus », a expliqué Roxanne Varza, directrice de Station F. « La présence d’un programme dédié permettra de les encourager encore davantage ».

En France, l’école 42 reçoit plus de 200 000 dossiers de candidatures chaque année, plus de 13 000 candidats passent par « la piscine », plus de 4000 sont finalement inscrits.