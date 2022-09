5 certifications de cybersécurité qui paient

Les certifications d’hyperscalers du cloud et le sésame mondialement reconnu (ISC)² sont ceux pour lesquels les recruteurs sont prêts à rémunérer plus.

Les certifications de cybersécurité et du cloud sont celles pour lesquelles les recruteurs sont prêts à payer plus.

Les compétences et expertises cyber certifiées valident et distinguent les experts.

Par ailleurs, elles constituent un levier non négligeable de progression de carrière.

Obtenir une certification (ISC)² ?

Voici cinq des certifications qui rapportent le plus dans ce domaine.

Les deux premières, orientées cloud et data, incluent la sécurité dans leur champ. Les trois autres concernent uniquement la sécurité.

1. Google Certified Professional Data Engineer

2. AWS Certified Solutions Architect – Associate

3. CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control)

4. CISSP (Certified Information Systems Security Professional) de l’organisme (ISC)²

5. Certified Information Security Manager (CISM)

Aux Etats-Unis, pour les trois certifications dédiées à la sécurité, le salaire annuel moyen des professionnels concernés est de 150 000 $, selon Global Knowledge.

En France, d’après une autre source (CESIN), parmi 290 RSSI et directeurs de la cybersécurité membres du Club des experts de la sécurité de l’information et du numérique, 43% déclarent plus de 100 000 euros de salaire sur l’année, en Île-de-France essentiellement.