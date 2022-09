5 chiffres du marché de l’emploi cadre dans l’informatique

Vers un nouveau record de recrutements cette année ? L’Apec se le demande à propos de l’emploi cadre dans l’informatique. Le fondement : la progression des offres sur son portail entre le 1er semestre 2021 et le 1er semestre 2022 : +27 %.

En complément aux statistiques issues de son portail, l’Apec conduit une étude annuelle. La dernière s’est tenue du 24 novembre 2021 au 24 janvier 2022, sous la forme d’une enquête téléphonique. Échantillon : 8000 entreprises du secteur privé représentant 1,4 million de salariés dont 345 000 cadres.

Ci-dessous, cinq chiffres qui ressortent du croisement de ces deux sources.

59 000

Le nombre de recrutements de cadres informaticiens en 2021. C’est 34 % de plus qu’en 2020. Et un niveau jamais atteint par le passé (ancien record, établi en 2019 : 57 900).

Le taux progresse plus vite que pour l’ensemble des recrutements de cadres (269 000 ; +18 %).

6/10

La proportion d’embauches de cadre en informatique que concentre la région Île-de-France.

Là aussi, le ratio est plus élevé que sur l’ensemble des recrutements de cadre (moins d’un sur deux en région parisienne).

Des données qui ne tiennent pas compte de la dimension télétravail.

79 %

Le pourcentage de cadres informaticiens recrutés par des entreprises du secteur des activités informatiques et télécoms. Contre 8 % pour les activités juridiques, comptables et de conseil, 4 % pour l’ingénierie-R&D, 3 % pour l’industrie-construction et 2 % pour le commerce.

« Beaucoup de cadres informaticiens restent recrutés par des sociétés spécialisées (notamment les ESN) », note l’Apec.

39 %

Parmi les offres observées au 1er semestre 2022, la proportion de celles qui touchaient au métier du développement. Suivaient les métiers de la gestion de projets informatiques (14 %) et ceux des infrastructures et systèmes informatiques (12 %).

+65 %

Le plus fort taux de progression annuel en termes d’offres d’emploi dans la catégorie informatique. Il est à mettre à l’actif des métiers du big data, ainsi que de l’informatique industrielle et technique (chacun représente 5 % du volume global d’offres). Les métiers de la gestion de projets arrivent au troisième rang (+41 %). Suivent l’intégration progicielle (+28 %) et la direction informatique (+26 %).

Photo d’illustration © Jirsak – Shutterstock