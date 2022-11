5 indicateurs sur l’empreinte environnementale de Sclaeway

Où en sont les datacenters de Scaleway en matière de performance énergétique ? Pour trois d’entre eux, on peut suivre la situation (presque) en direct. En l’occurrence, DC2, DC3 et DC5.

Les deux premiers, localisés à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), occupent respectivement 5500 et 10 000 m². L’autre, d’une surface de 17 000 m², est à Saint-Ouen-l’Aumône (Val-d’Oise). DC2 utilise un refroidissement à eau glacée. DC3, du freecooling indirect avec circuit fermé. DC5 associe freecooling direct en adiabatique.

À chacun son système de refroidissement… et à chacun son PUE (Power Usage Effectiveness).

Dans son « rapport d’impact 2018-2020 » publié en début d’année, Scaleway annonce une valeur de 1,55 pour DC2. Les stats du tableau de bord « quasi-temps réel » sont plus favorables : 1,48 de moyenne sur les 12 derniers mois. Côté DC3, le rapport indique 1,31 ; le tableau de bord, 1,35. Avec DC5, on descend à 1,15 (rapport) et 1,17 (tableau de bord).

Ce même rapport indique une valeur de 1,50 pour DC4, situé à Paris 15e. Quant aux datacenters exploités à l’étranger : 1,2 pour AMS1 (Amsterdam ; système d’eau chaude en circuit fermé) et 1,51 pour WAW1 (Varsovie ; eau réfrigérée en circuit fermé).

Érigé en « datacenter modèle » avec 90,4 % de l’énergie effectivement disponible pour le calcul, DC5 a certes l’avantage sur le PUE… mais pas sur le WUE (Water Usage Effectiveness). Scaleway annonce un indice « inférieur à 0,2 » (« Il faut environ 2 ml d’eau pour refroidir une salle IT de 550 à 600 m² »), contre 0 pour DC2, DC3 et DC4. Il ne fournit pas de données pour Amsterdam et Varsovie.

Six fois moins de CO 2 qu’OVHcloud ?

En matière d’usage d’énergies renouvelables, Scaleway affirme être à 100 % sur l’ensemble de ses datacenters : hydraulique pour tous, sauf WAW1, qui tourne à l’éolien.

Sur la partie reconditionnement des composants, la communication officielle de Scaleway va moins loin que celle d’OVHcloud. Alors que celui-ci annonce un taux de réutilisation incluant cartes mères, mémoire, CPU, alimentations et disques, la filiale d’Iliad s’en tient à ces derniers. Elle annonce en reconditionner 74 % (taux effectif sur 19 500 disques durs testés entre novembre 2020 et avril 2021).

Scaleway estime que 94 % de ses émissions de CO2 sont liées à ses datacenters – DC2 et DC3 représentant plus des trois quarts de ces émissions. Sur l’année 2020, la filiale d’Iliad a passé les 20 000 kilotonnes. À comparer aux 130 kilotonnes d’OVHcloud.

