5 métiers IT parmi les plus exposés à la « grande démission »

RSSI, développeur full stack, data scientist… Voici 5 des métiers IT parmi les plus enclins à démissionner pour mieux rebondir.

Inadéquation entre offre et demande de compétences, réalignement d’effectifs, inflation, fébrilité des marchés… Dans un contexte tendu, les attentes de cadres de l’IT peuvent évoluer.

En France, alors que la demande exprimée par les entreprises reste supérieure à l’offre de profils qualifiés disponibles, certains professionnels peuvent tirer profit d’une démission.

L’étude de rémunération 2023 du cabinet britannique de recrutement Robert Walters en témoigne.

Quels sont les profils techniques les plus enclins à quitter leur poste actuel pour mieux rebondir ailleurs ?

Métiers IT : RSSI et développeurs parmi les plus courtisés

Voici 5 des métiers IT parmi les plus exposés à la « grande démission » :

1. RSSI ou CISO (salaire annuel brut entre 75 000 et 100 000 euros à Paris*)

2. Développeur full stack (de 40 000 à 69 000 euros**)

3. Data analyst | Data scientist (de 60 000 à 70 000 euros**)

4. Ingénieur DevOps (de 68 000 à 95 000 euros**)

5. Architecte IT (de 65 000 à 80 000 euros)

Tous sont des profils dotés d’au mois 5 ans d’expérience dans leur profession.

Globalement, selon une autre étude (Gartner), les menaces cyber et les exigences multiples confortent la « rotation » de talents parmi les plus demandés du marché. Aussi, près de la moitié des RSSI en poste dans le monde changeraient d’emploi d’ici 2025. Le cabinet d’études prévoit, par ailleurs, que 25% quitteront purement et simplement la profession.

En outre, contrairement aux développeurs, certains RSSI envisagent de quitter la profession, plutôt que de changer d’employeur. Et ce malgré, des salaires IT parmi les plus élevés.

Le cabinet Robert Walters, de son côté, estime que les cadres de la fonction IT et du numérique bénéficient d’un marché « toujours dynamique » en France.

« Les recrutements de profils spécialisés en système d’information (SI) et en data seront très clairement les profils les plus sollicités dans les années à venir », a déclaré la firme sépcialisée.

* Les salaires annuels moyens à Paris IDF sont supérieurs d’au moins 5% à ceux proposés dans d’autres régions de France. Ils varient en fonction de la taille et du secteur d’activité de l’entreprise.

** Les rémunérations indiquées sont issues différentes sources Robert Walters, Robert Half et Apec .

(crédit photo © Shutterstock)