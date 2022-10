5 scale-up françaises de cybersécurité à retenir

Image 1 parmi 5

Ledger développe, gère et sécurise des portefeuilles de crypto actifs. Fondée en 2014, basée à Paris, l'entreprise est devenue en 2021 la première licorne du secteur après une levée de fonds de 380 millions de dollars. Un financement qui a valorisé l'entreprise plus de 1,5 milliard de dollars. Dirigée par Pascal Gauthier, Ledger emploie plus de 700 personnes dans le monde. (crédit photo © Ledger)