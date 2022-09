5 smartphones sécurisés pour se connecter en milieu hostile

Image 1 parmi 5

La société finlandaise Bittium est une référénce de la sécurité de bout en bout des communications d'opérateurs stratégiques, les armées notamment. Bittium propose aux gouvernements et autres organisations "qualifiées" le Bittium Tough Mobile 2C, un smartphone doublement renforcé, au niveau matériel et au niveau du code source. Le chiffrement de bout en bout et des espaces de travail isolés et sécurisés avec la fonction Multicontainer et Bittium Secure Suite. Dual boot : Android | Bittium OS. Le tout au prix fort.



Prix à ce jour : 2800 $.

(image :Bittium)