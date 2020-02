5G : Comment Huawei reprend l’offensive en France

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Bannira ou bannira pas ? D’ici la fin février, l’ANSSI devra rendre sa décision sur l’autorisation ( ou pas) pour Huawei de participer à la construction des réseaux 5G déployés par les opérateurs français. C’est le sens de la loi du 1er août 2019 sur la sécurité des télécommunications, complétée par un décret du 6 décembre 2019.

A quelques jours de l’échéance, Linda Han a accordé une interview aux Echos pour détailler les actions engagées par Huawei afin de s’enraciner sur le marché français, 17 ans après son arrivée.

Une usine Huawei pour les composants 5G en France

« Exclure Huawei de la 5G nuirait aux intérêts de toute l’industrie française. La France ne fera pas ce choix-là. » affirme la dirigeante de la filiale française pour conjurer le sort.

Confirmant que SFR et Bouygues Telecom souhaitaient construire leur réseau 5G avec Huawei, elle dévoile que Iliad, maison mère de Free Mobile, a également déposé » une demande d’autorisation pour nos équipements 5G ».

Linda Han annonce aussi qu’une usine qui « produira et assemblera des stations de base 4G et 5G » sera créé en France sans préciser sa localisation et la date de lancement. » Des parties-clés de nos équipements seront donc produites sur ce site, ce qui nous semble apporter une garantie supplémentaire et unique aux pouvoirs publics. » précise-t-elle en indiquant que l’usine couvrira les besoins de tout le marché européen. Ce sera la première localisation pour un site de production 5G hors de Chine.

Autre annonce : l’ouverture d’un sixième centre de R&D consacré à la recherche fondamentale dans l’Hexagone.

Enfin, Paris devrait prendre une plus grande place dans les opérations de marketing de l’équipementier chinois. L’évènement Huawei Connect Europe y sera organisé pour les trois prochaines années ainsi que le lancement du prochain smartphone de la gamme P.