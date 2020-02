5G : comment les entreprises négocient un virage stratégique

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Les grandes entreprises jugent que la 5G aura un fort impact sur leur activité. Malgré les craintes concernant l’extension de la surface d’attaque, elles se préparent avec « optimisme » à son introduction dans le monde des affaires, selon un rapport publié par Accenture.

79% des 2600 responsables métiers et des technologies interrogés* dans le monde pensent que la 5G aura un impact significatif sur leur organisation.

Mais nous n’en sommes qu’aux prémices. Aujourd’hui, 54% des firmes concernées par l’enquête testent ou ont déployé en partie des capacités 5G.

Dans les 2 à 4 ans, les déploiements envisagés permettraient de :

– renforcer le soutien aux employés nomades sur le terrain (pour 86% des répondants).

– mettre à niveau les terminaux et les réseaux pour une utilisation plus rapide et plus sûre d’applications sensibles (85%).

– étendre à d’autres employés l’autorisation du travail à distance (82%).

– se doter de réseaux plus flexibles, pour remplacer les leased lines et le wifi (82%).

– créer de nouvelles applications de suivi et de contrôle 24/7 de sites distants et d’équipements (81%).

– adopter des technologies connectées nouvelles qui pourront réagir à des situations d’urgence « en quelques secondes » (81%).

Malgré la hausse attendue des dépenses de gestion d’infrastructures informatiques et d’applications, 9 répondants sur 10 voient dans la 5G une opportunité pour le business.

Des inquiétudes persistent, cependant, prévient le groupe de conseil.

5G et sécurité

Il existe des obstacles perçus à l’adoption d’applications et de technologies 5G, dont le déficit de compétences et les coûts initiaux de mise en oeuvre (jugés trop élevés par 31% du panel).

Toutefois, ce sont les risques de sécurité (extension de la surface d’attaque, variété et multiplication des dispositifs connectés…) qui inquiètent le plus (35%). Aussi, 62% des répondants redoutent que la 5G ne rende leur entreprise plus vulnérable aux cyberattaques.

Dans ce contexte, 74% prévoient de redéfinir leurs politiques et procédures de cybersécurité avec la progression de la 5G. Et 72% envisagent de se tourner vers un conseil externe pour développer et/ou bénéficier de solutions connectées avec la 5G.

*L’enquête a été menée par Loudhouse Research pour Accenture auprès de 2623 décideurs métiers et des technologies. États-Unis, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, France, Italie, Japon, Singapour, Émirats arabes unis et Australie sont couverts.

(crédit photo: via Visual Hunt)