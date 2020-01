5G : Ericsson ouvre un centre de R&D en France

L’équipementier suédois ouvre un centre de R&D dédié » aux développements logiciels 5G et la sécurité 5G pour les besoins globaux et tirant parti de notre collaboration avec les clients français. » indique-t-il.

Implanté à Massy (Essonne) où Ericsson dispose déjà de bureaux, c’est le premier centre de recherche créé dans l’hexagone qui devrait accueillir à terme jusqu’à 300 employés.

» La richesse de l’écosystème technologique et les compétences clés présentes en France sont propices à la mise en place d’une forte présence R&D 5G dans le pays. Cette initiative permettra de renforcer le portefeuille logiciel 5G d’Ericsson, notamment dans le domaine de la sécurité, en particulier pour les marchés français et européen. Elle soutiendra également notre activité en Europe en apportant les dernières innovations à nos clients » commente Fredrik Jejdling, vice-président exécutif et directeur général de la Business Area Réseaux.

