5G : Google pousse le cloud hybride dans l’industrie télécom

Pour accompagner les telcos dans la conception de services, Google Cloud leur ouvre son infrastructure edge.

La démarche s’inscrit dans le cadre d’une stratégie « Global Mobile Edge Cloud » tout juste officialisée.

L’infrastructure en question compte 134 emplacements dans le monde. On en trouve une cinquantaine en Europe, dont 9 en France (8 à Paris, 1 à Marseille). C’est la première fois que Google Cloud y donne ainsi accès à des tiers.

Un client est pour l’heure mentionné : AT&T.

L’opérateur américain a associé les technologies Google Cloud à sa connectivité réseau en périphérie. Il en résulte des solutions actuellement en test pour le retail, les transports et l’industrie.

Pour favoriser le développement agile en périphérie, Google Cloud lance, en parallèle, une version dédiée de sa plate-forme de cloud hybride : Anthos for Telecom.

On aura également noté les partenariats noués avec des fournisseurs de logiciels et de services pour le secteur des télécommunications. En l’occurrence, Amdocs – qui mentionne Altice USA comme client – et Netcracker.



