5G : HPE, Intel et la Fondation Linux lancent l’ODIM

Avec le soutien d’Intel et de la Linux Foundation, Hewlett Packard Enterprise (HPE) prépare le lancement de l’initiative Open Distributed Infrastructure Management (ODIM).

Ce programme open source vise à simplifier la gestion et à réduire le coût des déploiements d’infrastructures réseaux 5G d’opérateurs télécoms dans le monde.

Red Hat (IBM), Apstra, Tech Mahindra, AMI et World Wide Technology font partie des partenaires de l’initiative dévoilée le 31 mars. La disponibilité du programme sur le site de Fondation Linux au cours du second trimestre 2020.

HPE et ses partenaires ambitionnent ainsi d’obtenir un large soutien de l’industrie pour un programme open source visant à réduire le coût des déploiements de la 5G pour les opérateurs télécoms « jusqu’à 40% » grâce à des solutions open source, a relevé CRN.

Il s’agit plus largement, selon HPE, d’aider les opérateurs à atténuer la complexité « des déploiements de réseaux 5G sur des milliers de sites équipés d’une infrastructure informatique de plusieurs fournisseurs et de technologies de différentes générations. »

Parallèlement à l’initiative ODIM, HPE prévoit de commercialiser l’outil Open Distributed Infrastructure Management Resource Aggregator. Proposé avec un support de classe entreprise, cet outil open source de gestion d’infrastructure exploitera les spécifications définies par l’industrie, dont les interfaces DMTF de Redfish.

La disponibilité de la solution est également prévue d’ici le début de l’été 2020.

« Les initiatives 5G et de Edge Computing de l’industrie nécessiteront des déploiements d’infrastructures multi-fournisseurs à grande échelle et géographiquement distribués », a déclaré Claus Pedersen, vice-président, Telco Infrastructure Solutions chez HPE. Leur rentabilité implique « une automatisation de type infrastructure as code (IaC) », a-t-il ajouté.

HPE et son écosystème investissent activement ce segment du marché.

(crédit photo © HPE)

