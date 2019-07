5G : Monaco Telecom lance son réseau avec Huawei

Monaco est officiellement le premier pays totalement couvert en 5G. En présence de son actionnaire majoritaire, Xavier Niel, Monaco Telecom a officiellement lancé son réseau très haut sur l’ensemble de la principauté.

#5G world premiere: @MonacoTelecom first full #5G country! Ultra-high-speed recorded at 1.4Gbps. #5G included in all mobile packages. #5GReadyToGo #ExtendedMonaco pic.twitter.com/cGJTICdeYr

— Xavier Niel (@Xavier75) 9 juillet 2019