5G : Orange choisit Samsung pour ses tests

Huawei dans le collimateur de nombreux pays, ça profite à la concurrence et c’est Samsung qui en profite sur le sol français.

Reuters révèle que le fabricant sud-coréen a été choisi par Orange pour les phases d’expérimentation de la 5G, et ça ne concerne pas que la France puisque l’opérateur historique est présent sur 27 macrhés.

Plus globalement, Samsung a décidé de rattraper son retard sur Huawei, mais aussi Nokia et Ericsson en matière d’équipements et d’infrastructures. « Samsung est en train de faire un gros effort en Europe en ce moment » témoigne une source anonyme à Reuters, alors que selon le cabinet Dell’Oro Group, le sud-coréen ne représente que 3% du marché mondial des infrastructures de télécommunications, contre 28% pour Huawei.

Samsung va investir 22 milliards $

Directrice recherche et développement de la division Orange Labs Networks and Carriers de France Télécom, Mari-Noëlle Jégo-Laveissière s’est rendue au Japon l’année dernière et elle a été impressionnée par le rythme soutenu des préparatifs au passage à la 5G, et notamment par l’émergence de Samsung dans ce domaine.

Sur place, en Corée du sud, c’est même devenu une cause nationale puisque Samsung a demandé l’aide du gouvernement pour recruter des ingénieurs très qualifiés. « Nous renforçons notre activité réseau pour saisir les opportunités du marché à un moment où Huawei fait l’objet d’avertissements en matière de sécurité » confirme un proche de Samsung.

Au total, le géant coréen prévoit d’investir 22 milliards de dollars sur trois ans, et notamment dans la 5G et des discussions sont en cours pour se positionner sur l’immense marché que représente l’Inde, tandis que des contrats ont déjà été passés avec AT & T, Verizon et Sprint aux Etats-Unis.