5G : quand Apple envisageait de racheter la technologie Intel

Il y a une dizaine de jours, Apple et Qualcomm annonçaient à la surprise générale un accord amiable mettant fin à la guerre juridique qui les opposait depuis deux ans.

Mais il semblerait que cette décision ait des causes plus profondes. Selon le Wall Street Journal , Apple et Intel auraient engagé des pourparlers à partir de l’été 2018 en vue d’un rachat d’une partie de l’activité puces modems du fondeur.