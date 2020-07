5G : le Royaume-Uni se donne 7 ans pour écarter Huawei

C’est désormais officiel : le Royaume-Uni entend éliminer complètement Huawei de ses réseaux 5G.

Ce 14 juillet 2020, le ministre de la Culture Oliver Dowden a détaillé, devant le Parlement, la feuille de route envisagée.

Clips from my statement to Parliament today on Telecoms Security and Huawei

Une première étape interviendra le 31 décembre 2020. Au-delà de cette date, il ne sera plus possible d’acquérir des équipements Huawei. Le matériel 5G déjà installé devra être retiré pour 2027, a décidé Downing Street. Ceux des générations précédentes (2G, 3G, 4G) pourront en revanche être conservés jusqu’à leur fin de vie.

Oliver Dowden le reconnaît : une telle démarche induira deux à trois ans de retard sur le déploiement de la 5G. Et jusqu’à 2 milliards de livres de surcoûts.

Son annonce, affirme-t-il, fait suite à une « étude technique » réalisée avec le Centre national de cybersécurité (NCSC). Celle-ci a démontré qu’on ne pouvait considérer les équipements Huawei comme sûrs au regard des sanctions que les États-Unis ont imposées en mai au groupe chinois. Ils lui ont en l’occurrence interdit d’exploiter tout composant – matériel ou logiciel – made in USA.

Secrétaire américain aux Affaires étrangères, Mike Pompeo se réjouit de cette issue. Il évoque une « avancée pour la sécurité transatlantique ».

Today's decision by the UK to ban Huawei from its 5G networks advances Transatlantic security in the #5G era while protecting citizens' privacy, national security, and free-world values.

Liu Xiaoming, ambassadeur de Chine au Royaume-Uni, déplore une « mauvaise décision ». Et craint que les Britanniques subissent, en conséquence, un accroissement de la fracture numérique.

Disappointing and wrong decision by the UK on #Huawei . It has become questionable whether the UK can provide an open, fair and non-discriminatory business environment for companies from other countries.

Huawei s’estimait encore récemment en capacité de continuer à fournir le Royaume-Uni, en dépit des sanctions américaines. Ainsi aurait-il stocké un demi-million d’équipements.

Pour ses clients, la situation est déjà particulièrement tendue depuis janvier 2020 et les restrictions décrétées par le gouvernement Johnson. D’une part, une limitation de la contribution de Huawei à 35 % du total des équipements constituant le réseau 5G national. D’autre part, l’interdiction de fournir du matériel pour les parties « stratégiques » dudit réseau.

Londres a pris divers engagements vis-à-vis des principaux opérateurs, qui ont brandi le risque de perturbations si le timing* pour se débarrasser de Huawei était trop court. BT, par exemple, estime pouvoir remplir le contrat sous 5 ans pour la 5G, mais affirme qu’il faudra au moins 10 ans pour les équipements d’anciennes générations.

En toile de fond, l’accroissement des tensions entre le Royaume-Uni et la Chine. La pression que cette dernière exerce sur Hong Kong n’y est pas étrangère. La question de la sécurité maritime dans la mer de Chine non plus.

L’Institut national de recherche économique et sociale (NIESR) a prévenu : en cas de réplique de Pékin sur le dossier 5G, le PIB pourrait chuter de 0,75 % et l’inflation, augmenter de 0,6 %.

Restrictions on #trade between the UK and China – a possible outcome of the Huawei debate – would depress #GDP and put upward pressure on #inflation, so that interest #rates would increase

🇬🇧🇨🇳

A reminder that the full report can be accessed here:

— NIESR (@NIESRorg) July 14, 2020