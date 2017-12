5G : des précieuses spécifications 3GPP pour accélérer

Lors de la réunion plénière trimestrielle du 3GPP organisée à Lisbonne, l’annonce des spécifications de la version 15 NSA de la 5G NR (“NR” pour “New Radio”) a été réalisée.

Les membres du 3rd Generation Partnership Project (en fait un collectif d’organismes de standardisation dans les télécoms) ont également trouvé un accord sur la feuille de route pour le démarrage effectif de la 5G. Ils comptent tous accélérer sa normalisation.

Lors du Mobile World Congress de Barcelone (27 février – 2 mars), les leaders mondiaux de l’industrie mobile avaient déjà annoncé leur intention d’aller plus.

Les premiers services 5G devraient arriver en 2019 avec des opérateurs à la pointe comme Korea Telecom (Corée du Sud), DoCoMo (Japon) ou T-Mobile (USA).

NSA 5G NR specs were approved today at RAN#78. Balazs Bertenyi , RAN Chair called it “an Impressive achievement in a remarkably short time, with credit due particularly to the Working Groups”. News article to follow on the 3GPP site and from 3GPP Member announcements. pic.twitter.com/b10fTV5V5n

— 3GPP Live (@3GPPLive) 20 décembre 2017