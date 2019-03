5G : Telefonica teste l’immersion 360 ° avec le FC Barcelone

Telefonica a testé une couverture permanente 5G du mythique stade de FC Barcelone au cours du MWC 2019. L’opérateur a utilisé sa bande de fréquences commerciale et un réseau 3GPP standard d’Ericsson.

Comment optimiser la puissance de la 5G dans une enceinte sportive ? Telefonica a donné quelques éléments de réponse en couvrant le mythique Camp Nou du FC Barcelone.

A l’occasion du MWC 2019, l’opérateur espagnol a réalisé un test grandeur nature d’une couverture permanente, incluant le terrain et les tribunes, en utilisant sa bande de fréquences commerciale et un réseau 3GPP standard d’Ericsson. Avec un maitre mot : l’immersion.

Développer les contenus immersifs

Des caméras 360 ° installées dans l’enceinte du stade ont permis de retransmettre vers le MWC

(distant de plusieurs kilomètres) une visite du site et des images de l’entrainement de l’équipe de Lionel Messi.

» Tout cela dans le but de montrer comment la technologie 5G révolutionne la manière dont les contenus télévisés sont vus. Avec leurs lunettes de réalité virtuelle, les spectateurs peuvent regarder un match en choisissant le point de vue souhaité à tout moment et en écoutant le match comme s’ils étaient sur le terrain » explique l’opérateur.

Un des enjeux de l’expérimentation est de tester la faisabilité de suivre un match et ses contours pour des fans situés aux quatre coins du monde. Elle s’inscrit dans un projet plus vaste » 5G Barcelona » qui associent les pouvoirs publics catalans afin de renforcer la position de Barcelone en tant que plaque tournante de la 5G en Europe.

Et la suite ? « La technologie 5G simplifie le téléchargement des flux vidéo de 30 Mbps à 200 Mbps pour les qualités 360º en 4K. Un serveur de streaming situé à la périphérie du réseau mobile le plus proche des utilisateurs signifie que de nombreux téléspectateurs portant des lunettes à 360º peuvent profiter des événements sportifs depuis un appareil mobile. Telefonica et le FC Barcelone vont explorer de nouvelles manières de diffuser des sports aux contenus immersif » indique un communiqué.

Aucune information n’a été communiquée sur un calendrier de déploiement.