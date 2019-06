5G : une révolution dans le commerce de détail ?

Le paysage du commerce de détail a évolué rapidement au cours de la dernière décennie grâce au commerce électronique et, plus récemment, au m-commerce.

Au fur et à mesure que les canaux de distribution se sont diversifiés et que les détaillants ont évolué vers des expériences de plus en plus omnicanales, quel sera l’impact de la 5G sur ce secteur ?

Ce qui est clair, c’est que les données – en grande partie très personnalisées pour les groupes ou même pour les acheteurs individuels – deviendront un élément essentiel de ce à quoi ressemblera le succès du commerce de détail à moyen terme.

Les consommateurs sont également à la recherche de nouvelles expériences de la part des détaillants pour les engager dans de nouvelles relations et conversations.

Ici, la 5G sera un catalyseur crucial de ces nouvelles expériences, qui seront invariablement livrées par les appareils numériques mobiles que tous les consommateurs ont maintenant sur eux.

Toutes les technologies que la 5G permettra, y compris la AR ( Réalité Augmentée) et la RV (Réalité Virtuelle) qui seront complétées par des communications plus subtiles qui incluront des applications mobiles interactives et une signalisation personnalisée dans l’espace physique de vente au détail.

C’est ici que la 5G aura le plus d’impact. En entrant dans un magasin, par exemple, les acheteurs recevront des communications personnalisées qui les mettront en contact avec des recommandations hautement personnalisées.