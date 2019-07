5G : Vodafone se lance au Royaume-Uni avec des forfaits données illimités

Vodafone vient d’activer son réseau 5G dans 7 villes du Royaume-Uni: Birmingham, Bristol, Cardiff, Glasgow, Liverpool, Londres et Manchester. Avec le champion de F1 Lewis Hamilton comme ambassadeur.

I’m so proud to announce I’m joining the Vodafone team as their UK #5G Ambassador. It’s going to totally transform the way we live, work and play. I’m honoured to play a small part in what is going to become such a revolution @VodafoneUK #5Gamechanger #ad pic.twitter.com/sv5hCzH3QZ

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 3 juillet 2019