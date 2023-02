6 outils open source pour répondre aux incidents de sécurité

Image 1 parmi 6



On doit ce framework à Airbnb, qui l'a publié en 2017 (licence Apache 2.0).



StreamAlert collecte et traite les logs pour faciliter leur analyse ultérieure.



Il met à contribution divers composants AWS gérés avec Terraform. En particulier, des fonctions Lambda assurant :

- Ingestion et classification des journaux, puis mise en file d'attente SQS

- Exécution de règles et écriture d'éventuelles alertes dans une table DynamoDB

- Analyse de cette table et éventuelle fusion d'alertes

- Envoi de ces alertes vers un bucket par l'intermédiaire de Firehose



Les règles s'écrivent en Python.