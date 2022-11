7 extensions Firefox populaires

Image 1 parmi 7



Version améliorée - et plus simple d'accès - de la fonctionnalité de conteneurs intégrée à Firefox.

Elle permet de compartimenter la navigation. Le stockage des données est séparé : les éléments que télécharge un onglet ne sont accessibles que dans le conteneur où se trouve cet onglet.

Possibilité d'intégrer le VPN Mozilla.



Permissions

- Accéder à l'historique de navigation

- Suivre l'usage des extensions et gérer les thèmes

- Accéder aux onglets

- Stocker une quantité illimité de données côté client

- Accéder aux données pour tous les sites



L'extension peut éventuellement échanger des messages avec d'autres programmes, lire et modifier les marque-page, contrôler les paramètres proxy du navigateur.



Licence MPL 2.0

Environ 335 000 utilisateurs

Note de 4,6 sur 5 (un peu plus de 6000 évaluations)